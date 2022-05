Piemonte: «Al Milan sono rinata, sul derby contro l'Inter...»

Martina Piemonte intervenuta sul canale Twitch di Fantacalcio si è raccontata parlando della sua stagione al Milan Femminile e non solo

Martina Piemonte intervenuta sul canale Twitch di Fantacalcio si è raccontata parlando della sua stagione al Milan Femminile e non solo:

«Sto bene grazie, da quando sono al Milan sono rinata. Non mi aspettavo questa stagione, io arrivavo dalla Fiorentina in cui ho avuto problemi con il COVID ho avuto poco spazio ero un po’ giù di morale anzi quasi ero sul punto di smettere ero arrabbiata con il mondo poi è arrivata la chiamata del Milan e da lì sono rinata, già dalla prime partite grazie all’ambiente alla squadra ho iniziato a giocare realmente e sono arrivati anche i primi gol»

DOPPIETTA AL POMIGLIANO – «È stata una partita difficile perché il Pomigliano si deve salvare hanno cazzimma, eravamo 1-0, cross di Linda Tucceri cross spizzata gol e l’altro hanno rinviato stop di sinistro e tiro di destro non ci ho pensato due volte»

DERBY – «Doppietta alla Juve? Prima magari la faccio contro l’Inter che abbiamo il derby prima delle sfida alla Juve. I derby si vincono non si giocano»

SOCIETÀ – «Qua in Italia è difficile trovare una società che ci segua in questo modo poi il prossimo anno ci sarà anche il professionismo è importante per noi e il Milan ci appoggia in tutto quello che facciamo»

NUMERO 18 – «Il 18 è una scelta, con il 9 ho avuto un sacco di sfiga, non lo voglio vedere neache da lontano. Il 18 è stato un portafortuna perché quando Sbardella mi chiamò in Nazionale ero l’ultima arrivata e mi diede questo numero di maglia e giocai subito titolare da quella volta lì mi ha portato un sacco fortuna lo vedevo ovunque per me il 18 è il mio senza il 18 non riesco a giocare»

RAGAZZE PIÙ GIOVANI – «Qua in Italia manca il professionismo ma manca la mentalità delle ragazze di noi stesse, perché alla fine scendiamo noi in campo e dimostriamo noi le cose. Le più piccoline non hanno esempi giusti in modo da poter crescere in un certo modo. Spero che l’arrivo del professionismo sia un aiuto anche per loro»

SCUDETTO MILAN – «Il Milan non molla niente, soprattutto i tifosi. La storia del Milan parla chiaro sicuramente nel momento in cui si ritrovano a lottare per lo scudetto sono sicuro che fino all’ultimo faranno di tutto. Si percepisce anche dalle partite anche l’altro giorno contro la Fiorentina fino all’ultimo. Se la giocano fino all’ultimo»

CARATTERE – «Io ho un carattere particolare sono molto impulsiva. In campo sono un animale»

LEAO – «È stato bravo ad approfittare dell’errore soprattutto a fine partita rimanendo lucido e mettendola dentro quello ha fatto la differenza e fa la differenza nel calcio se fino all’ultimo rimani concentrato»