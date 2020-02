Prosegue il periodo di crisi per Piatek: ieri il centravanti in campo 90 minuti senza mai tirare in porta contro il Colonia

Sta continuando anche in Germania la stagione no di Krysto Piatek che dopo la rete realizzata nella sconfitta rimediata dal suo Herta in Coppa di Lega è rimasto totalmente a secco, anche di tiri in porta, nella brutta batosta subita in casa contro il Colonia per 5-0.

Il centravanti polacco è rimasto in campo per tutti i 90 minuti senza mai rendersi realmente pericoloso. Un periodo decisamente negativo per Piatek che sembra star continuando in Bundesliga sulla stessa scia della sua ultima parte di stagione in Italia con il Milan.