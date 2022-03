Petruzzi: «Giornata favorevole al Milan, l’Inter rischia»

Fabio Petruzzi, ex difensore tra le altre della Roma, ha parlato del prossimo turno di campionato

Intervistato da TMW, Fabio Petruzzi ha parlato del turno di campionato che metterà di fronte Milan Empoli e Torino Inter:

«Il Napoli mi ha deluso con il Milan, aveva un grande match point come a Cagliari. In questo turno rischia con il Verona, così come l’Inter in casa del Torino: sulla carta è il Milan che ha l’impegno più semplice contro l’Empoli».