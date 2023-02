Pessina: «Milan? Galliani credeva in me. Mi prese dal Monza...»

Matteo Pessina parla del suo passato nelle giovanili del Milan ai microfoni di Tuttosport. Le parole del capitano del Monza

Matteo Pessina parla del suo passato nelle giovanili del Milan ai microfoni di Tuttosport. Le dichiarazioni del capitano del Monza.

«Si sono legate tante cose in questi anni, a partire dai trentamila euro che il Milan versò al Monza quando ero ancora un ragazzo per far sì che il curatore fallimentare riuscisse a pagare gli stipendi dei magazzinieri, della segreteria, gente che non prendeva i soldi da mesi. È stato un gesto d’amore di Galliani, che allora era amministratore delegato del Milan, per il suo Monza perché avrebbe anche potuto prendermi a zero. Lui mi prese al Milan perché vedeva in me delle grandi doti. Quando il club è stato venduto, subito fecero uno scambio più soldi con l’Atalanta per Conti e a Galliani questa cosa ancora non va giù perché mi avrebbe tenuto lì»