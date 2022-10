Pessina: «Ecco come ho conosciuto Galliani»

Intervenuto durante il format “Il Giorno del Condor” su DAZN, Matteo Pessina ha parlato così del rapporto con Galliani

«Non l’ho mai conosciuto prima del 2015 quando mi comprò al Milan. Avevo l’immagine di Galliani quando lo vedevo in tv durante le serate di Champions. Era uno degli ultimi giorni di giugno e arrivò la chiamata del mio procuratore e mi disse: “Vieni in ufficio da me che c’è Galliani che ti vuole parlare””. Andai con la mia famiglia, mio papà gli disse chi era mio nonno e questa cosa fece avvicinare la mia famiglia e me a Galliani»