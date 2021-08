Peppe Di Stefano: «Pioli ha creato un’identità, ma è pronta un’alternativa»

Peppe Di Stefano, ha parlato delle scelte tattiche di Pioli in vista dell’inizio di campionato . Pronta la variante in attacco

Attacco a due punte. Peppe di Stefano, inviato Sky Sport, in collegamento da Milanello ha parlato di mercato ma anche delle scelte tattiche che mister Pioli sta pensando di fare in vista dell’ esordio in campionato contro la Sampdoria e della variabile a due punte che potrebbe essere addottata più volte anche per il resto della stagione: «Dopo un anno e mezzo che il Milan ha davvero fatto una grande impresa ma soprattutto ha fatto vedere una grande identità nel modo di giocare a calcio, soprattutto con il 4-2-3-1, adesso Stefano Pioli si sta creando un alternativa e giocare con le due punte cambia e cambierebbe. Non vuol dire che il Milan dalla prima di campionato giocherà con le due punte ma qual’ora fosse necessario, il Milan avrebbe anche questo tipo di opportunità»