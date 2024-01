Pellegrino Salernitana, scatto decisivo: cosa manca per la chiusura dell’affare

Pellegrino Salernitana, scatto decisivo da parte dei campani: ecco cosa manca per la chiusura dell’affare. Ultime

Sky Sport ha fornito preziosi aggiornamenti sul mercato Milan, impegnato non solo per un ultimo eventuale e sempre più difficile colpo in entrata ma anche per le uscite.

Tra queste c’è quella di Marco Pellegrino, su cui sta lavorando la Salernitana. I campani hanno superato le concorrenti (Hellas Verona e Sampdoria su tutte) e sono pronte a chiudere: manca soltanto l’ok finale di Walter Sabatini.