Pellegrini Milan, la Juve spara alto: ecco il prezzo fatto dai bianconeri

Il Milan resta interessato a Luca Pellegrini come vice Theo Hernandez. Questa la richiesta fatta alla Juve per una sua cessione

Il Milan, ancora alla ricerca di un esterno da integrare alla rosa come sostituto di Theo Hernandez, ha messo gli occhi su Luca Pellegrini. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i nomi fatti in casa rossonera sono due: oltre al terzino che lo scorso anno ha giocato in prestito alla Lazio c’è anche Cambiaso.

La Juve però allo stesso tempo spara alto per la cessione a titolo definitivo: 15 milioni per Pellegrini, 25 per Cambiaso.