Pellegatti: «Trattativa Vlasic? È un po’ complicata, vi spiego»

Carlo Pellegatti ha detto la sua sul mercato rossonero, in modo particolare sulla trattativa con il CSKA Mosca per Vlasic:

«Oggi ci sarà lo scambio di documenti tra Chelsea e Milan. Giroud domani sera a Milano. Giroud farà le visite mediche venerdì. Molto vicini con Ballo-Tourè, il giocatore senegalese del Monaco che dovrebbe ormai essere quasi un giocatore del Milan. La trattativa si sta definendo, gli ultimi dettagli sono stati definiti. Nel giro di 24-48 ore ecco l’alternativa forte e potente a Theo Hernandez. Veniamo a Nikola Vlasic candidato autorevole per il posto di numero dieci, la maglia che è stata di Gianni Rivera. Milan interessato al giocatore, ma il CSKA non ci sente sulla possibile proposta rossonera di cinque milioni più venti in caso di qualificazione in Champions League e quattro di bonus. Il Milan trenta milioni cash come vorrebbe il CSKA, che vorrebbe cederlo definitivamente. Il Milan non vorrebbe investire questi soldi tutti insieme. Può darsi che Nikola Vlasic possa diventare più avanti un giocatore possibile per le mire rossonere nel caso il CSKA cambi le sue strategie».