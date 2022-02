Pellegatti: «Sono sconsolato per la prestazione dei rossoneri»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Carlo Pellegatti analizza così il pareggio del Milan in casa contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni a MilanTV

«Il Milan ha fatto un solo tiro in porta, siamo stati troppo lenti. Non so se sia un discorso fisico, non parlerei più di mancanza di maturità nei ragazzi. Dovevamo azzannare la partita, abbiamo anche segnato, ma poi siamo stati poco brillanti. Al di là dell’errore arbitrale, sono sconsolato per la prestazione del Milan.»