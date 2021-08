Pellegatti: «Corona piace al Milan, non ho avuto smentite»

Nessuna smentita. Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di Jesus Corona, giocatore accostato con una certa insistenza al Milan:

«È un grande giocatore, forte, l’ho visto esaltarsi soprattutto sulla fascia, ma mi hanno detto che può anche accentrarsi. È il nome nuovo di questa disperata e affannata caccia al trequartista. Potrebbe essere lui, attenzione a questa possibilità di Corona, che piace tanto ai dirigenti del Milan. È abbastanza costoso, il Porto è un negozio caro, ma il giocatore è in scadenza nel 2022 quindi potrebbero esserci le basi di partenza per riuscire a trovare un accordo. Non è facile, ma il nome nuovo che mi permetto, non dico di confermare, ma segnalare è Jesus Corona. A questo nome non mi hanno detto “no”, com’è successo per altri nomi. Lo mettiamo quindi tra i possibili candidati del dopo-Calhanoglu. Ha una bella gamba, ha grande classe e interpreta il ruolo del numero 10 n maniera differente».