Calciomercato Milan, Pellegatti: «Nuovi tasselli in settimana»

Carlo Pellegatti sul canale YouTube ha fatto il punto sul calciomercato del Milan tra giocatori in arrivo, in uscita e rinnovi

A tutto Pellegatti. Il noto giornalista ha fatto il punto sul calciomercato, dalla sempre più probabile uscita di Andrea Conti e Hauge al rinnovo di Kessie ai possibili nuovi arrivi: «Per Andrea Conti ci avevano detto che non c’erano trattative concrete, magari ci sono stati degli sviluppi nelle ultime ore. Il Milan molto probabilmente incontrerà Kessie – prosegue Pellegatti – Non ho notizie in questo senso ma deduco, che sarà così, anche senza il procuratore, per capire, per captare. Per il centrocampo ho fatto il nome di Sissoko ma è troppo grande e non si vuole alzare la media età. Infine vedremo se il Real Betis affonderà il colpo su Samu Castillejo».