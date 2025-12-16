Pellegatti sul mercato di gennaio: «Furlani è stato chiaro, non ci sono soldi e ci si può muovere solo coi prestiti. E su Fullkrug…»

Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha parlato delle mosse del club rossonero in vista della sessione di gennaio

Carlo Pellegatti, storico giornalista di fede rossonera, ha espresso le sue riflessioni sul canale YouTube riguardo la strategia di mercato del Milan per gennaio, definendo la linea societaria netta e inflessibile.

Pellegatti ha rivelato che l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani è stato estremamente chiaro nel suo colloquio con Massimiliano Allegri e Igli Tare:

PAROLE – «Non ci sono soldi per il mercato di gennaio. Noi vorremmo fare qualcosa ma prestito, solo prestito, nient’altro che prestito»

Il giornalista non commenta la decisione, ma ammette: “È un peccato che non si siano degli investimenti,” affidandosi alla bravura di Allegri e Tare per compiere “miracoli” nella scelta dei giocatori.

Pellegatti, Füllkrug per l’urgenza immediata

Nonostante le limitazioni economiche, il Milan sta lavorando alacremente per chiudere la questione Niclas Füllkrug, con alcuni che suggeriscono che l’affare in prestito sia già sostanzialmente chiuso.

Pellegatti difende la mossa dettata dall’emergenza:

PAROLE – «Va bene, è inutile storcere il naso. In prestito all’inizio di gennaio non c’è nulla [di meglio], poi si possono trovare prestiti a fine gennaio, ma non possiamo giocare 4-5 partite importanti senza un riferimento la davanti».

Infine, sul “mistero” Gimenez, il giornalista è pessimista: “Gimenez? Non ci conto più“. L’attaccante tedesco, dunque, è visto come la soluzione immediata per dare ad Allegri la punta centrale che manca.