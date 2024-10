Pellegatti commenta la gara di Firenze: «Il Milan ricordava il balzo del ‘gatto morto’: vi spiego. E sulle prossime partite dico questo»

Le parole di Carlo Pellegatti riguardo all’ultima uscita in campionato del Milan contro la Fiorentina, gara persa con due rigori sbagliati

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, il giornalista Carlo Pellegatti ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo il Milan visto nella partita contro la Fiorentina.

PAROLE – «Il Milan visto a Firenze ricorda molto il balzo del “gatto morto”. Che cos’è? Quando c’è un’azione che sale ma non è un’azione valida: sale improvvisamente e poi, bum, precipita dove dev’essere. Io mi sono detto, speriamo che la vittoria con l’Inter non sia il rimbalzo del gatto morto: la partita e la prestazione con il Lecce mi ha fatto pensare che non fosse il rimbalzo del gatto morto. Domenica c’è stato però un regresso pesante: ho rivisto il Milan di Parma, ho rivisto il Milan contro il Liverpool».