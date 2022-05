Pellegatti: «Deulofeu è in uscita dall’Udinese e sarebbe un ottimo acquisto per il Milan». Le parole del giornalista rossonero

Carlo Pellegatti ha parlato di un nuovo nome per l’attacco del Milan del futuro, ovvero Deulofeu, attraverso il proprio canale Youtube. Ecco le parole del giornalista rossonero:

«Deulofeu è in uscita dall’Udinese che lo vuole cedere. Dalle notizie che ho dagli ambienti degli agenti, i bianconeri considerano troppo alto l’ingaggio. Deulofeu potrebbe anche essere ceduto con l’obbligo di riscatto. Essendo in scadenza nel 2023, il calciatore potrebbe venire via dall’Udinese con una cifra intorno ai 10-12 milioni. Un giocatore imprevedibile e che conosce l’ambiente, che ama il Milan. Decisivo per l’Udinese quando è stato bene. Il Milan non lo rincorre in maniera interessata ma può esaminarlo con interesse».