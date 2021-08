Pellegatti: «Ci sono due criteri che sta seguendo il Milan sul mercato»

Carlo Pellegati sul proprio canale YouTube ha fatto il punto sul mercato del Milan. Ecco le dichiarazioni del noto giornalista di fede rossonera

«Ma come faranno queste figure del Milan ad acquistare giocatori di qualità, tenendo conto delle esigenze della proprietà e di sostenibilità? Come si possono prendere giocatori che fanno la differenza cercando dei prestiti o accordi che risultino sostenibili per il Milan?

Servono dei maghi. Mi piacerebbe essere nella testa di Paolo Maldini, Ivan Gazidis, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, tutti i dirigenti che si occupano della parte sportiva ed economica. Secondo me, una scende e l’altra sale, ma fino ad oggi il Milan c’è riuscito ed ora potrebbe esserci anche il tesoretto dato dalla cessione di Hauge.

Capiremo come la rosa verrà rinforzata seguendo questo concetto: più qualità, senza appesantire troppo le cassi del Milan».