Pellegatti: «Adli si sta allontanando ma un altro giocatore piace molto»

Pellegatti ha spiegato come Adli sia destinato a rimanere in Francia mentre Daramy del Copenaghen interessa molto ai rossoneri

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale Youtube, ha fatto il punto su due giocatori accostati al Milan nelle ultime settimane, Adli e Daramy:

«Adli si sta allontanando, lui vorrebbe giocare un altro anno in Francia. C’è poi chi dice che il Tolosa vorrebbe 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Il presidente del club francese ha dichiarato che non sono ancora arrivate offerte ufficiali. Nel frattempo è spuntato un nuovo nome per l’attacco del Milan, vale a dire quello di Mohamed Daramy del Copenaghen. Ha 19 anni e può giocare sia come trequartista, sia come esterno sulla fascia destra. Al Milan piace, lo stanno seguendo, dovrebbe costare intorno ai 10 milioni di euro. Su di lui ci sono diversi club, in particolare il Salisburgo».