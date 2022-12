Pelé, quella volta che sfidò il Milan e il retroscena di mercato

Il Mondo del calcio è in lutto: è morto Pelé. Quella volta che sfidò il Milan con il Santos e il retroscena di mercato con i rossoneri

Il Milan lo ha incrociato nella finale di Coppa Intercontinentale del 1963, una sua doppietta non bastò al Santos a evitare la sconfitta per 4-2, ma i rossoneri, come chiunque, rimasero estasiati. Avevano preso Amarildo, anche lui autore di due reti in quella partita e trascinatore del Brasile ai Mondiali 1962, quando aveva sostituito proprio Pelè infortunato. «Avrei potuto venire a giocare anche nel Milan» ha detto in una delle sue ultime interviste alla Gazzetta dello Sport