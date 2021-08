Pedullà rivela un retroscena su Lukaku: così Ziyech è più vicino

Alfredo Pedullà ha rivelato la richiesta di Romelu Lukaku fatta all’Inter: il belga ha chiesto di essere ceduto

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ha rivelato la richiesta fatta da Lukaku all’Inter: «Il belga ha chiesto di non giocare contro il Parma in amichevole e ha chiesto di essere liberato per il Chelsea».

L’addio possibile dell’ex Manchester Utd avvicinerebbe sostanzialmente Hakim Ziyech al Milan. Il marocchino è oggetto desiderio del club di Via Aldo Rossi per il ruolo di trequartista e ala destra.