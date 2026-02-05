Pedullà esalta Rabiot dopo Bologna Milan: «Personalità superiore alla media: si carica i compagni sulle spalle»

Pedullà esalta Rabiot dopo Bologna Milan: «Personalità superiore alla media». Segui le ultime

Il noto giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha recentemente condiviso attraverso il suo canale YouTube un’analisi approfondita sulla sfida tra Bologna e Milan, soffermandosi non solo sull’andamento del match ma anche su alcune dinamiche di mercato che coinvolgono i rossoneri. In un clima di grande rinnovamento per il Diavolo, le parole dell’esperto di calciomercato hanno acceso il dibattito tra i tifosi.

PAROLE – «Il Milan è stato scintillante, ha giocato un primo tempo straordinario e non mi sembra giusto dire che il Bologna non fosse il Bologna vero. Il Milan è andato a calpestare i limiti del Bologna, li ha amplificati, ha giocato una partita incredibile soprattutto nel primo tempo perchè certe cose le capisci da subito, soprattutto quando pronti via il Milan crea una palla gol, poi un’altra, non smette, trova il gol, insiste, non subisce tiri in porta, gioca di squadra e poi dobbiamo dirlo per onestà, oggi Adrien Rabiot è il centrocampista dal valore aggiunto assoluto, per quello che fa, per come lo fa, per come sprona i compagni, perchè se li carica sulle spalle, perchè ha una personalità superiore alla media, è un valore aggiunto anche per Modric e trasmette adrenalina agli altri 9 che vanno in campo. Quindi il Milan ha avuto il merito di non comprendere momenti di relax anche nel secondo tempo. L’unica sconfitta del Milan ad agosto con la Cremonese è stata una benedizione calcistica»

L’analisi di Bologna-Milan secondo Pedullà

Secondo quanto riportato da Pedullà, la prestazione del Milan contro la formazione emiliana ha mostrato segnali interessanti della mano di Allegri. Tuttavia, il giornalista ha voluto porre l’accento su un profilo che continua a gravitare nelle orbite dei grandi club: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, mezzala di inserimento dotata di una struttura fisica imponente e di una tecnica raffinata, è stato oggetto di parole importanti da parte del giornalista.

Pedullà ha sottolineato come un giocatore della caratura di Rabiot possa rappresentare l’innesto ideale per alzare il livello qualitativo del centrocampo dei rossoneri. In un sistema di gioco che richiede equilibrio e muscoli, il francese garantirebbe a Massimiliano Allegri quell’esperienza internazionale necessaria per competere ai vertici.