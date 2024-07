Pavlovic Milan, i rossoneri VEDONO il traguardo: parti VICINE! Tutte le CIFRE della trattativa col Salisburgo per il serbo

Strahinja Pavlovic non è mai stato così vicino al calciomercato Milan. Ieri non ha preso parte alla prima amichevole stagionale del Salisburgo: la motivazione ufficiale è legata ai pochi allenamenti nelle gambe ma è chiaro come la trattativa con i rossoneri sia il reale motivo che ha portato a tale scelta.

Come sottolinea calciomercato.com, le parti sono adesso davvero vicine a trovare l’intesa. I rossoneri hanno già il sì del difensore serbo e stanno per ottenere anche quello dal Salisburgo. Dietro alla mancata partenza di Geoffrey Moncada con la squadra per la tournée negli Stati Uniti c’è proprio la volontà di provare a chiudere il più presto possibile l’affare col club austriaco. L’intesa di massima per il contratto che legherebbe il serbo ai rossoneri è già stata trovata, un accordo di cinque anni – fino al 30 giugno 2025 – con ingaggio da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Il Milan si è avvicinato a quota 20 milioni di euro per il cartellino del classe 2001, una soglia molto vicina alle richieste degli austriaci. La fumata bianca potrebbe arrivare entro l’inizio della prossima settimana.