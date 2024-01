Pavlidis Milan, torna di moda il suo nome per l’attacco: affondo in estate? Lo scenario per il centravanti dell’AZ Alkmaar

Non è un segreto che il calciomercato Milan sia alla ricerca di un profilo di spessore per puntellare il proprio attacco in estate ed il nome di Vangelis Pavlidis continua a circolare in orbita rossonera. L’attaccante dell’AZ Alkmaar piace ormai da mesi ai dirigenti rossoneri.

Da capire se Moncada deciderà di affondare il colpo per il centravanti greco classe 1998 già in estate o se deciderà di virare su altri profili. La situazione del prossimo attaccante del Milan resta dunque da monitorare con attenzione.