Pato: «Quando ero in Cina ho fatto un salto in Italia per salutare Galliani e Berlusconi». Le parole dell’ex Milan

Alexander Pato ha parlato ai microfoni di TMW della sua visita in Italia mentre giocava in Cina. Le parole dell’ex Milan:

«Quando ero in Cina ho fatto un salto a trovare i miei amici, poi Galliani e Berlusconi. Ma poi non sono più riuscito per altre esperienze fatte in Brasile e Stati Uniti. Ma ora voglio tornare, che sia per vacanza o, chissà, per lavoro».