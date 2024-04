Prestiti Milan 2023/24: Saelemaekers trascina il Bologna, Nasti torna al gol che però non serve a evitare la sconfitta del Bari

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): parte dalla panchina in questo weekend e subentra solo al minuto 84 nel corso della sfida contro l’Empoli, sul risultato già fissato sul 2-0 per la Dea.

Saelemaekers (Bologna): il suo gol ha permesso al Bologna di pareggiare la sfida interna contro l’Udinese e di conquistare un altro punto d’oro verso la Champions.

Romero (Almeria): entra in campo soltanto al minuto 80 della sfida che il suo Almeria ha perso in casa per mano del Getafe.

Pellegrino (Salernitana): altro weekend nerissimo per la sua Salernitana, che perde 3-0 col Frosinone e saluta la Serie A. Pellegrino non è sceso in campo.

Chaka Traoré (Palermo): subentra al minuto 73 nel corso della sfida che il suo Palermo ha perso in casa contro la Reggiana senza tuttavia lasciare il segno.

Krunic (Fenerbahce): subentra al minuto 19 al posto di Yuksek e contribuisce alla vittoria che il suo Fenerbahce conquista in casa contro il Besiktas.

Colombo (Monza): parte titolare e gioca un’ora di partita a Lecce, rimediando un cartellino giallo prima di lasciare il suo posto a Djuric.

Origi (Nottingham Forest): non ha preso parte alla sfida che il suo Nottingham Forest ha perso in casa contro il Manchester City.

Ballo-Touré (Fulham): non convocato per il match che i suoi compagni hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Crystal Palace.

Daniel Maldini (Monza): ha a disposizione gli ultimi 20 minuti più recupero per lasciare il segno nella sfida che i brianzoli hanno pareggiato all’ultimo respiro in casa del Lecce.

Nasti (Bari): segna l’unico gol dei suoi nella sonora sconfitta in casa del Cosenza, che non schioda la formazione pugliese dalla zona retrocessione.

Vasquez (Ascoli): quarta gara consecutiva da titolare e quarto clean sheet. Dopo Venezia, Cittadella e Modena, tiene la porta inviolata anche nella sfida giocata in trasferta sul campo della Ternana.