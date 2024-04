Pato ricorda il suo arrivo al Milan: «Non potevo rifiutare. All’epoca era la migliore squadra del mondo». Le parole dell’ex rossonero

L’ex calciato del Milan Pato ha parlato a FourFourTwo ricordando il suo arrivo in rossonero e alcuni aneddoti.

SU BECKHAM – «Ho sempre ammirato David, non solo per quello che ha ottenuto in campo, ma per tutto quello che ha trasmesso. Lasciava tutti i suoi articoli da toeletta nel camerino: creme, colonie, cose del genere. Aspettavo che tutti se ne andassero e poi guardavo che dopobarba indossava. È diventato anche il mio profumo e non l’ho cambiato: aveva un profumo così buono. Lo indosso ancora oggi».

SULLA SCELTA DEL MILAN – «All’Internacional stavo facendo molto bene. A dire il vero ero abbastanza felice lì, ma semplicemente non potevo rifiutare un’offerta da un club come il Milan. All’epoca era praticamente la migliore squadra del mondo, con Ronaldo – il mio idolo – oltre a Kakà, Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Serginho, Emerson, Dida… potrei continuare! Ho ricevuto richieste da Ajax, PSV, Chelsea, Barcellona e Real Madrid, ma ho detto sì al Milan perché è la squadra più forte del mondo».