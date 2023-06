Ag. Baldanzi: «Sarà protagonista del mercato». Le parole di Federico Pastorello sul futuro del suo assistito

Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di TMW del futuro Tommaso Baldanzi, obiettivo di mercato rossonero. Ecco le parole dell’agente del calciatore:

«Per una questione di modulo non mi sembra neanche una cosa di cui parlare ma credo che sarà un protagonista del mercato, per me è il miglior giovane italiano e ha già fatto vedere che la Serie A è la sua categoria. Mi aspetto che arrivino presto delle offerte, poi ne parleremo con l’Empoli con cui il dialogo è cordiale»