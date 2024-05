Calciomercato Milan, Pastore FA IL NOME per il grande colpo: «E’ una garanzia e il prezzo mi sembra conveniente». Le parole del giornalista sull’obiettivo rossonero

Giuseppe Pastore ha parlato ai microfoni di Radio Rossena di Joshua Zirkzee, obiettivo primario del calciomercato Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Zirkzee è molto diverso da Giroud, è anche più giovane e ha più garanzie ma soprattutto non è un centravanti classico. l’Attaccante del Bologna è alto 1.93 ma non fa un colpo di testa, di lui mi ha colpito una cosa: gioca e segna sempre contro le Big (Milan, Inter, Lazio, Roma) quando invece però il livello si abbassa, lui un po’ sparisce ed è incappato in giornate di nervosismo, ha ampi margini di miglioramento per gestire la sua forza e classe. Il prezzo mi sembra conveniente, fa tantissimo gioco e qualsiasi allenatore sarebbe felice di allenarlo».