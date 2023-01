Passerini: «Il Milan quest’anno è più debole, Kessie era preziosissimo». Ecco le parole sul calo dei rossoneri

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, Carlos Passerini ha parlato così del Milan:

Ecco le sue parole: «Il Milan quest’anno è più debole dell’anno scorso perché ha perso Romagnoli e Kessie. Romagnoli nelle rotazioni era utilissimo. Kessie era preziosissimo e quest’anno quel giocatore non ce l’hai. Il Napoli sta meritando tutto quello che sta raccogliendo. Vince con gioco, idee ed un progetto societario che ha stabilità economica. Il Napoli sta riuscendo a fare quello che non è riuscito al Milan l’anno scorso. Ogni stagione è diversa, il Milan aveva delle pressioni diverse arrivando da campione in carica e avrebbe avuto bisogno di giocatori più pronti. Il Napoli quel tipo di pressione non ce l’aveva, probabilmente ne aveva una diversa»