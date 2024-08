Parma Milan, Mauro al VELENO: «LUI non deve più giocare, INACCETTABILE quello che ha detto»

Parma-Milan, Massimo Mauro, ex calciatore e opinionista, si è scagliato contro Yunus Musah: le sue dichiarazioni sull’americano

Ospite a Pressing, Massimo Mauro ha parlato così di Parma-Milan:

PAROLE – «Si può dire una cosa? Che intanto dovrebbero fare più gol. Non è tutto da rifare, bisogna fare qualche gol. Sono stati sfortunati, perché hanno fatto un sacco di occasioni da gol e li hanno sbagliati. Poi c’è una parolina, equilibrio. Cioè se tu sei un allenatore che vuoi imporre il tuo gioco e vuoi sempre andare a fare gol devi avere equilibrio. Ecco, i giocatori che sanno dove mettersi quando non hai la palla. Quindi per me il problema è anche l’interpretazione tattica che il giocatore del Milan da in una determinata situazione. Abbiamo già assodato che la colpa è dell’allenatore, ma un po’ di colpa gliel’ha vogliamo dare anche ai giocatori importanti? Che devono avere, il maestro in campo che deve spiegargli dove mettersi in campo quando la palla è a destra e sinistra? Ecco, se Musah ha detto quello, io non lo farei giocare più, perché vuole dire che non è un giocatore di questo livello se non sa dove mettersi».