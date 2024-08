Parma Milan, PAZZA idea di Fonseca in attacco! LUI potrebbe sostituire Morata: tutti i DETTAGLI e la possibile formazione

Dopo l’infortunio di Morata, Paulo Fonseca deve pensare a come sostituire l’attaccante già dal prossimo match del Milan in casa del Parma. Oltre alle opzioni Jovic, Okafor e Camarda in queste ultime ore il tecnico portoghese starebbe pensando di schierare Leao nel ruolo di centravanti.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il portoghese potrebbe sostituire lo spagnolo con Pulisic o Okafor al suo posto a sinistra.