Parma-Milan, Pioli risistema la difesa rispetto alla gara con la Samp dove Saelemaekers aveva giocato come terzino destro al posto di Dalot. Sabato scorso, pronti via e dentro Saelemaekers sulla destra nella linea a quattro dei difensori davanti a Donnarumma. Una gara un po’ anonima quella del belga, insufficiente dal punto di vista della consistenza fisica. Domani a parma, l’esterno tornerà in attacco alle spalle di Ibra sempre sulla destra.

DALOT- Per lui invece il posto da titolare sulla destra, un’altra occasione per cercare di convincere la società rossonera ad imbastire una trattativa con il Manchester United, detentore del cartellino. Al momento la situazione è in stallo, vedremo già dalla gara di domani, se sarà confermato.