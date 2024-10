Pardo SORPRENDE tutti: «Milan DEVE pensare alla Fiorentina! Il CALENDARIO in Champions è lungo, secondo me…». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni del podcast Calcio Selvaggio, il giornalista e conduttore televisivo Pierluigi Pardo ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan e sui prossimi impegni dei rossoneri tra Champions League e Serie A.

PAROLE – «Secondo me il focus del Milan deve andare soprattutto su Fiorentina-Milan. Mi rendo conto che è un discorso che può sembrare impopolare, ma il tempo, soprattutto per il calendario che il Milan ha in Champions, che poi nelle ultime partite sarà sulla carta un po’ più agevole, secondo me ha la possibilità, pure se dovesse fare tre sconfitte nelle prime quattro partite, ovviamente non lo auguro ai tifosi del Milan, visto che alla quarta ci sarà il Real Madrid, poi secondo me nelle altre 4 partite può recuperare un posto nel playoff».