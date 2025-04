Paratici Milan, Zazzaroni rivela: «Il contratto era pronto, lui ce l’ha in mano. Vorrei capire questa cosa»

Paratici Milan, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha fatto un’importante rivelazione sull’ex dirigente della Juve. L’accordo era pronto

Ospite a Pressing, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha commentato così la vicenda del mancato arrivo di Fabio Paratici al Milan:

PAROLE – «Il contratto di Paratici al Milan era pronto, Paratici ce l’ha in mano il contratto. Le pressioni ci sono state, molto forti, sono arrivate anche a livello federale, lo dico molto chiaramente. Paratici non deve rientrare in Italia, vorrei capire per quale ragione».