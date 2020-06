Paquetà si toglie dal mercato: «Il mio cuore è rossonero»

Lucas Paquetà si toglie dal mercato e rivela: «Ma quale Brasile, il mio cuore è rossonero». Il brasiliano vuole restare al Milan

Intervenuto sui propri social network, Lucas Paquetà, centrocampista del Milan al centro di numerose voci di calciomercato, ha ufficialmente svelato la propria voglia di restare al Milan. Ecco le sue parole:

«Mi danno trasferito in un club ogni giorno diverso. Rispetto molto il club del San Paolo, ma questa notizia non è vera! Tutti sanno che il mio cuore è rossonero! Ora non mi vedo di ritorno in Brasile, ma sarebbe solo per tornare a casa. Un abbraccio a tutti».