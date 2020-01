Paquetá: il brasiliano è sul mercato, non rientra nei piani di Pioli

Acquistato una stagione fa, il rapporto tra Lucas e il Milan rischia di spezzarsi

Il talento non manca di certo a Lucas Paquetá. Brasiliano, ex Flamengo, voluto tantissimo da Leonardo la passata stagione. Mai veramente protagonista, Lucas ha vissuto di alti e bassi anche in questa stagione. Ora è sul mercato. Al momento non ci sono offerte allettanti.

Nel 4-4-2 di Pioli non c’è posto: bisognerà trovare una soluzione

Un modulo che di sicuro non agevola i piani del brasiliano. Mezzala o trequartista, questi sono i ruoli che maggiormente esaltano le sue qualità. Così facendo, diventerà molto complicato vederlo in campo.