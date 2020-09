Paquetà: «Darò tutto per questa maglia. Sul Milan…»

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione quale nuovo giocatore del Lione, Paquetà ha parlato anche del Milan: le parole

Lucas Paquetà si presenta alla stampa e ai suoi nuovi tifosi: l’avventura in Francia, con la maglia del Lione, è appena cominciata. Il centrocampista, annunciato dai transalpini attraverso un post apparso sui social, ha espresso le proprie sensazioni riguardo il passaggio al Lione e ha parlato anche del Milan, suo vecchio club. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

«Il viaggio è andato bene, così come le visite mediche. Sono pronto a mettermi a disposizione dell’allenatore e a dare tutto per questa squadra. Il Lione è una società molto conosciuta in Brasile perché diversi brasiliani ci hanno giocato. I miei occhi brillavano quando lo vedevo giocare in Champions».

«Il Milan mi è servito per crescere. Quello che non ha funzionato lì, lo prendo come qualcosa di costruttivo per far meglio qui al Lione. Adesso sono qui. Adoro questo progetto e spero di continuare a crescere».