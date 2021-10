Paquetà croce e delizia: punito ma si riscatta, ecco l’accaduto

Lucas Paquetà è stato protagonista in toto nel match dell’Olympique Lione contro lo Sparta Praga. Ecco che cosa ha fatto il brasiliano

Serata particolare per Lucas Paquetà con il suo Olympique Lione. Il brasiliano, infatti, è stato punito dal club francese per essere arrivato tardi alla riunione tecnica pre partita, pena per lui la panchina iniziale. Anche Juninho, infatti, ha confermato la punizione dicendo: «Preferisco perdere 5-0 piuttosto che andare contro i nostri valori».

Curioso come però, nella ripresa, Paquetà è entrato in campo e ha siglato la rete decisiva per completare la rimonta contro lo Sparta Praga nel rocambolesco 3-4, facendo restare i suoi in testa alla classifica del girone a punteggio pieno.