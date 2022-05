Papin: «Milan, ok Origi ma serve di più. Vedrei bene lui». Le dichiarazioni dell’ex rossonero

Jean-Pierre Papin, ex Pallone d’Oro del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

GIROUD – «Se l’ho sentito? Ci ho provato nei giorni scorsi ma non ci sono riuscito. Lo capisco, deve essere molto occupato… (risata, ndr). Dico a voi quello che direi a lui: sono felicissimo per Olivier, è stato l’uomo delle grandi partite. A qualcuno magari possono tremare le gambe quando c’è da vincere a tutti i costi, ma non Giroud. Lo ha dimostrato per tutta la stagione».

MILAN PIU’ FORTE – «Sì. E se il Milan farà gli investimenti giusti, potrà competere anche in Champions League».

MILAN SENZA MALDINI – «Paolo è il Milan, non posso immaginare un futuro senza di lui. Ha svolto un lavoro straordinario, il suo contratto e quello di Massara sono i primi da prolungare».

MEGLIO MAIGNAN O DONNARUMMA – «Non saprei, sono due grandissimi portieri con caratteristiche diverse. Maignan è cresciuto tantissimo al Milan, dimostrando che è un numero uno di livello mondiale. È entrato in squadra con l’umiltà giusta, quando arrivi al Milan devi fare così».

KALULU – «Se mi ha stupito?Tantissimo, è maturato con una velocità impressionante. Ma in Serie A è così: solo da voi un calciatore acquisisce le nozioni tattiche giuste per diventare un big. Ho imparato anche io, a 29 anni e con un Pallone d’oro nel salotto…».

THEO – «È tra i migliori e al Milan ha preso il volo. Ho rivisto il gol all’Atalanta: sembrava Ronaldo il Fenomeno. In rossonero ha dimostrato anche di essere un signor professionista, il merito è soprattutto di Pioli».

ORIGI – «Un buon giocatore, con esperienza ad altissimo livello. Ma per il Milan ci vuole di più… Penso a Nkunku del Lipsia, veloce ed efficace sotto porta: lo vedrei molto bene con Pioli».