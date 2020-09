Paolo Maldini, uomo sempre più al comando: la conferma di Gazidis

Nella lunga intervista concessa a The Athletic, l’amministratore delegato, Ivan Gazidis, ha elogiato Paolo Maldini: le sue parole

Bandiera, capitano indiscusso della retroguardia rossonera per decenni e ora, idealmente, leader anche degli ambienti situati in via Aldo Rossi. La lenta ma inesorabile ascesa di Paolo Maldini a figura fondamentale della società rossonera, trova riscontro anche nelle parole al miele rilasciate dall’amministratore delegato del club, nonché plenipotenziario del fondo Elliott, Ivan Gazidis. Ecco le sue dichiarazioni, a dimostrazione di quanto si sia compattato l’ambiente nell’ultimo periodo:

«Non c’è nessuno come Paolo Maldini quando crede in qualcosa per convincere un giocatore a venire al Milan e per far crescere la sua carriera calcistica in questo grande club. E dietro a tutto ciò hai ancora il potere del nome del Milan, che nel calcio significa ancora qualcosa». L’importanza di una coesione che, tra i vertici del club, si è fatta attendere per parecchio tempo.