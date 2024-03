Paolo Maldini torna al Milan? L’indizio social che ha fatto impazzire i tifosi rossoneri – FOTO

Paolo Maldini torna al Milan? L’indizio social che ha fatto impazzire i tifosi rossoneri. La FOTO del like a un commento su Instagram

Un indizio arrivato direttamente dal profilo Instagram della moglie di Paolo Maldini, Adriana Fossa Blanco, ha fatto impazzire migliaia di tifosi rossoneri.

Sotto alla foto pubblicata, la moglie di Maldini ha messo like a un commento di un tifoso rossonero che diceva: «Paolo torna» accompagnato dai cuori rossoneri. Molti tifosi del Milan vorrebbero rivederlo a Milano ed è anche per questo motivo che il popolo rossonero è sussultato al like di questo commento.