Maldini assicura: «Non avremmo ceduto Tonali». E poi svela un retroscena sul suo acquisto

Paolo Maldini, nel corso dell’intervista a Repubblica, ha parlato anche della cessione di Sandro Tonali: il suo aneddoto

Nel corso dell’intervista a Repubblica, Paolo Maldini ha parlato così della cessione di Sandro Tonali nell’ultimo calciomercato Milan:

TONALI – «Avremmo fatto il possibile per non lasciarlo andare. Non siamo mai stati totalmente contrari a una cessione importante, ma non c’era necessità. Per Sandro spendemmo un quinto del valore di dominio pubblico e dovemmo discutere animatamente con Ceo e proprietà: non lo voleva neppure l’area scouting».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA