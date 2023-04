Maldini: «Shevchenko? Per me un vero amico»

Paolo Maldini, DT rossonero, ha parlato dello splendido rapporto con Andriy Shevchenko, leggenda del club rossonero

Durante l’intervista a Repubblica, Paolo Maldini, DT del Milan, ha parlato così del rapporto con Andriy Shevchenko:

«Andriy non è solo uno dei migliori compagni di squadra che abbia mai avuto, ma un vero amico per me e per la mia famiglia. A Kiev, una città che amo, ho trascorso momenti importanti con Andriy. Ci sono stato anche per la finale di Champions del 2018 tra Real Madrid e Liverpool».

