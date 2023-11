Maldini sull'addio alla Nazionale: «Ecco cosa successe con Moreno contro la Corea. L'Italia per me...»

Paolo Maldini, ex DT del Milan, ha commentato anche il sofferto addio all’Italia dopo il Mondiale del 2002: le dichiarazioni

Durante l’ospitata al PoretCast, Paolo Maldini, ex DT del Milan, ha parlato così del suo addio alla Nazionale Italiana:

MONDIALE 2002 – «Sapevo già che sarebbe stata la mia ultima esperienza con la Nazionale, quindi per me uscire voleva dire interrompere quella cosa bellissima che era la Nazionale. Giocare per l’Italia, sentire l’inno, è un’esperienza travolgente. Finirla con l’arbitro Moreno… Nel 2002 le squadre non si incrociavano per dare la mano. Tommasi aveva l’abitudine di dare la mano all’arbitro, ma lui ha rifiutato, lì abbiamo capito qualcosa… Gliene abbiamo dette veramente tante. Lo insultavo in spagnolo proprio per farmi capire, ma non mi buttava fuori (ride ndr)».

