Maldini: «Elliott ha salvato il Milan dal baratro economico»

Paolo Maldini ha sottolineato il contributo fondamentale di Elliott al risanamento dei disastrosi conti del Milan: le sue dichiarazioni

Paolo Maldini, DT rossonero, ospite del meeting online dell’AIMC, ha elogiato la proprietà del Milan:

«Innanzitutto c’è Elliott che ha preso il Milan in una situazione drammatica e ha messo a posto i conti, ha pagato gli stipendi in modo regolare e ha investito nel futuro del Milan. Il progetto stadio passa da un progetto comune tra l’Inter e la proprietà Elliott. Innanzitutto c’è, poi le proprietà si alternano sempre nella storia del Milan, è una cosa comune. Anche Berlusconi non è stato infinito anche se poi è durato tantissimo, l’importante io credo che sia avere una proprietà che guardi al futuro e che non guardi solamente all’oggi».