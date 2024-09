Panucci STUZZICA Fonseca: «Con Theo e Leao doveva FARE così. Sul pullman aveva già DECISO»

Christian Panucci stuzzica Paulo Fonseca riguardo al caso cooling break con protagonisti Theo e Leao

Christian Panucci, durante la trasmissione Pressing, ha parlato così delle esclusioni di Theo Hernandez e Rafael Leao nella gara del Milan contro la Lazio.

LE SUE PAROLE – «Secondo me Fonseca, sul pullman di ritorno da Parma, aveva già deciso di lasciare fuori Theo e Leao. Avendo visto atteggiamenti sbagliati da parte loro, Fonseca ha voluto anche mandare un messaggio allo spogliatoio: non c’è nessuno che è intoccabile. Theo e Leao sono quelli che possono accendere la luce al Milan».

SU FONSECA – «Per me, dopo il Parma, Fonseca doveva chiudere i due nello spogliatoio e chiedergli: ‘mi date una mano, oppure no? Se no mi date una mano, andiamo in conferenza stampa e dite che non mi volete dare una mano. Altrimenti datemi una mano e facciamo il bene del Milan’».