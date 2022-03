Panucci: «Il mio Milan squadra eccezionale, su Sacchi e Capello...»

Christian Panucci, ex terzino del Milan, ha parlato degli anni in rossonero: da Van Basten a Sacchi e Capello, i suoi ricordi rossoneri

Intervistato da AS, Christian Panucci, ex difensore del Milan, ha ricordato i suoi anni in rossonero:

«Compagno più forte? Van Basten. Il nostro Milan è stata la squadra migliore della storia. Sacchi e Capello hanno vinto tutto. Capello è stato uno dei migliori allenatori della storia. Sapeva scegliere i giocatori e gestirli bene. I risultati parlano per lui. Grazie a lui il Real ha vinto la settima Champions, fu lui a costruire quella squadra».