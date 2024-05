Panchina Milan: Fonseca saldamente in pole, sullo sfondo resiste solo più questa ALTERNATIVA al portoghese

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan, chiamato ora a sciogliere le riserve e ad annunciare al più presto il sostituto di Pioli.

Fonseca resta saldamente in pole position: per il portoghese è già pronto un contratto per i prossimi tre anni a circa 3 milioni di euro più bonus. Tuttavia non è ancora tramontata l’idea Van Bommel, unico allenatore a sperare in un ribaltone. Sfumate tutte le altre ipotesi.