Panchina Milan: tra Fonseca e Conceicao si fa largo questa nuova ipotesi. ULTIMISSIME

Panchina Milan: tra Fonseca e Conceicao si fa largo questa nuova ipotesi. Le ULTIMISSIME novità sul tema allenatore

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto giornaliero sulla questione relativa al nuovo allenatore del Milan, una decisione che il club dovrà prendere nelle prossime settimane per non farsi trovare impreparato.

Tra Fonseca (che resta in attesa) e Conceicao (che dovrà vedersi con Villas-Boas per cercare di trovare un’intesa per la separazione) potrebbe spuntare un mister X, vale a dire un nome che non è uscito pubblicamente ma su cui la società potrebbe aver lavorato in questo periodo.