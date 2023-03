Panchina Fiorentina: spunta anche un ex Milan per il post Italiano

Per la Fiorentina c’è Andrea Pirlo per la panchina: l’ex Milan è il primo nome per sostituire Vincenzo Italiano a fine stagione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina si vuole cautelare in caso di addio del tecnico Vincenzo Italiano, diventato uno dei nomi più appetiti sul mercato dei tecnici.

Stando a quanto riportato dal quotidiano il primo nome sulla lista dei sostituti sarebbe quello di Andrea Pirlo, pronto a fare il proprio ritorno in Italia. Non solo i viola, però, per l’ex Milan: occhio infatti anche all’interesse del Bologna.