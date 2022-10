Palladino sul Milan: «Al momento è una delle migliori formazioni in Italia». Le parole del tecnico del Monza

Raffaele Palladino ha parlato del periodo del Milan in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico del Monza:

«Ho visto la partita dove hanno vinto a Verona, ma negli ultimi giorni ho visto almeno 10 partite dei rossoneri. In questo momento è una delle migliori formazioni in Italia, giocano un calcio fantastico e lavorano per principi di gioco ed occupazione degli spazi. Complimenti a Pioli. Hanno tante risorse sia in campo che in panchina, è stato un divertimento studiarli perchè ho anche imparato tanto. Proveremo a fare la nostra gara, siamo consapevoli delle nostre qualità. Servirà anche un pizzico di leggerezza».